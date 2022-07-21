Bloomberg: Референдум на освобожденных территориях планируется в сентябре

Москва намерена провести референдумы на освобожденных территориях Донбасса и Украины уже в сентябре. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Три источника сообщили агентству, что в освобожденных районах и тех, которые могут быть освобождены в ближайшие недели, уже готовится референдум, который может пройти до 15 сентября. Руководит процессом первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, который регулярно посещает освобожденные земли и наблюдает за подготовкой к референдуму. Он призван показать, что Россия имеет самые серьезные намерения и не собирается отступать.

В этой связи интересно, указывает издание, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что география военной операции расширилась и включает не только Донбасс. Ведь Запад поставляет Украине дальнобойное оружие, а значит, границы надо отодвигать дальше.

На сегодня освобождено около 60% территории ДНР, примерно 70% Запорожской области, около трети Харьковской, Херсонская область и ЛНР.

Планы Москвы могут сигнализировать об активизации боевых действий в течение лета, так как Россия стремится усилить контроль над освобожденными территориями. Президент РФ Владимир Путин может резко повысить ставки, заявив, что воссоединенные с Россией территории защищены российским ядерным щитом, считают американские военные эксперты. Это значит, что Украине и ее кураторам будет угрожать ядерный удар, если украинские боевики продолжать атаковать новые российские территории.

Ранее о планах провести референдум в сентябре говорили на Украине. В Запорожской и Херсонской областях также неоднократно заявляли о намерении провести референдум, а в ЛНР даже был создан штаб, хотя незадолго до этого было сказано, что обсуждать плебисцит пока преждевременно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия рассмотрит обращения ЛНР, ДНР или областей Украины о присоединении к РФ, если там пройдут референдумы.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в случае проведения референдума США отреагируют "быстро и жестко", введя новые санкции.

Украинские телеграм-каналы пишут, что киевский режим решил усилить террор против освобожденных территорий и требует контрнаступления на юге, чтобы ни в коем случае не дать там провести референдумы. Об этом сказал главный военный спикер режима Алексей Арестович.

"Референдума не должно состояться. Это абсолютно логично. Гораздо проще сорвать референдум, чем потом иметь дело с последствиями пусть и "фейкового", но референдума", – признался он в эфире.

"Они хотят сорвать референдум, волеизъявление, но ничего у них не получится, потому что после каждого удара, как показывает практика, у людей наоборот становится еще более жестко прорусские настроения, причем радикальные даже", – сказал член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.