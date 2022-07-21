В России газовых турбин хватает, есть запас - Минэнерго

21 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Откусить и отползти не получится"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
турбина для электростанции, Siemens (2017) | Фото: Siemens

В России газовых турбин хватает, есть запас - Минэнерго

Глава Минэнерго Николай Шульгинов считает, что у России не должно возникнуть проблем с газотурбинными установками импортного производства. По словам министра, при необходимости турбины можно перемещать с одних энергоузлов на другие, где потребность в них сильнее.

"Особое внимание уделяем работе газотурбинных установок импортного производства. Эта тема широко обсуждается. У нас их общим объемом – 22 гигаватта. Но надо понимать, что у нас превышение фактического резерва над нормативным в единой энергосистеме составляет 35–40 гигаватт. Но все равно мы разработали алгоритм управления ресурсом таких установок. И даже есть одна из опций – перемещение установок из энергоузлов, в которых сегодня можно обойтись без них, в те узлы, где это нужно", - заявил Шульгинов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Тема газовых турбин обсуждается в последнее время в связи с ситуацией вокруг компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти. Она обслуживает газопровод "Северный поток". Представители "Газпрома" и властей неоднократно говорили, что без соответствующего сервисного обслуживания в недружественных странах турбинные установки станции работать не могут, а значит объем поставляемого в Европу газа будет снижен.

Шульгинов также сообщил, что в России достаточное количество компаний, которые изготавливают инновационные газотурбинные установки и сами же готовы заниматься их обслуживанием. "Поэтому рисков я пока никаких не вижу", - заключил Шульгинов.

Теги: турбина, минэнерго, газпром



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети