В России газовых турбин хватает, есть запас - Минэнерго

Глава Минэнерго Николай Шульгинов считает, что у России не должно возникнуть проблем с газотурбинными установками импортного производства. По словам министра, при необходимости турбины можно перемещать с одних энергоузлов на другие, где потребность в них сильнее.

"Особое внимание уделяем работе газотурбинных установок импортного производства. Эта тема широко обсуждается. У нас их общим объемом – 22 гигаватта. Но надо понимать, что у нас превышение фактического резерва над нормативным в единой энергосистеме составляет 35–40 гигаватт. Но все равно мы разработали алгоритм управления ресурсом таких установок. И даже есть одна из опций – перемещение установок из энергоузлов, в которых сегодня можно обойтись без них, в те узлы, где это нужно", - заявил Шульгинов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Тема газовых турбин обсуждается в последнее время в связи с ситуацией вокруг компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти. Она обслуживает газопровод "Северный поток". Представители "Газпрома" и властей неоднократно говорили, что без соответствующего сервисного обслуживания в недружественных странах турбинные установки станции работать не могут, а значит объем поставляемого в Европу газа будет снижен.

Шульгинов также сообщил, что в России достаточное количество компаний, которые изготавливают инновационные газотурбинные установки и сами же готовы заниматься их обслуживанием. "Поэтому рисков я пока никаких не вижу", - заключил Шульгинов.