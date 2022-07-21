21 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Яна Кэт исполняет тверк на Вайнера в Екатеринбурге (2022) | Фото: Яна Кэт

Танцовщицу из Екатеринбурга арестовали на трое суток за тверк в общественном месте

Преподавателя танцев и блогера из Екатеринбурга Яну Кэт арестовали на трое суток за тверк в общественном месте. Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Суд арестовал Яну Кэт на трое суток. В эти минуты "артистку" сотрудники полиции из здания суда доставляют в одну из камер изолятор временного содержания на Фрунзе, 74 в здание городского УМВД, где она и проведет ближайшие 72 часа под стражей", - заявил Горелых.

Ранее девушка сняла видео, на котором исполняет откровенный танец на улице Вайнера. Позднее в отношении блогера возбудили административное делопроизводство.

"Ловцам покемонов, страждущим с риском для собственной жизни получить острые ощущения, катаясь между вагонами метро, позади трамваев, забираться на купола храмов, показывать свои интимные принадлежности на фоне религиозных объектов, и прочим танцорам рекомендую в Свердловской области впредь подобными шоу не заниматься. Анархии в нашем регионе не было, нет и не будет", - заявлял Горелых.

Прежде Яна Кэт часто снимала видео с откровенными танцами в общественных местах, и на днях снова решила заняться подобными "перфомансами".

Теги: тверк, учитель, преподаватель, танец, арест, Екатеринбург, Яна Кэт



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