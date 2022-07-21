21 Июля 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
ЛНР, Леонид Пасечник (2017) | Фото: lug-info.com

Пасечник: Google в ЛНР будет заблокирован

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что корпорация Google наносит огромный вред Республике своими фейками и экстремистскими материалами. Она "ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма".

Западные интернет-платформы – это ракетные системы залпового огня, только информационного, уверен Пасечник.

"Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении", - говорится в заявлении Пасечника.

В ДНР пока такого решения не озвучивали. При этом в республиках заблокированы почти все украинские сайты.

Теги: ЛНР, Google, интернет



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