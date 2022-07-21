Пасечник: Google в ЛНР будет заблокирован

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что корпорация Google наносит огромный вред Республике своими фейками и экстремистскими материалами. Она "ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма".

Западные интернет-платформы – это ракетные системы залпового огня, только информационного, уверен Пасечник.

"Нам такие информационные прилеты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении", - говорится в заявлении Пасечника.

В ДНР пока такого решения не озвучивали. При этом в республиках заблокированы почти все украинские сайты.