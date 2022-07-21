"Уральские авиалинии" заявили о возврате 95% задолженности перед клиентами за отмененные рейсы

Авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила, что вышла на финишную прямую по возврату своим клиентам денег за отмененные рейсы.

"Никто не останется без денег! Авиакомпания "Уральские авиалинии" вернула денежные средства за отмененные рейсы 95% клиентов. Возвраты связаны с закрытием международного авиасообщения и ограничением на полёты в южные аэропорты России", - сообщили в пресс-службе компании.

По их данным, на сегодняшний день к авиаперевозчику поступило 52 тыс. 343 заявления на возврат, по 49 тыс. 674 из которых уже были возвращены деньги. 32 тыс. 306 клиентов получили возврат на карту, с помощью которой оплачивали билеты, 15 тыс. 868 человек – на новые реквизиты и 1,5 тыс. – в агентствах. Сейчас же компании осталось обработать еще чуть более 2 тыс. обращений.

В компании рекомендуют оперативно отвечать на сообщения по электронной почте, а также внимательно проверить свое заявление: если в нем есть ошибка, клиентов убедительно просят составить новое обращение, отправив его на почту u6-vozvrat@u6.ru с пометкой "Уточнения по заявлению на возврат".

Напомним, что ранее из-за постоянных жалоб клиентов компании Роспотребнадзор по Свердловской области подал коллективный иск к перевозчику с требованием вернуть деньги.