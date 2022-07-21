Мантуров анонсировал скорую отмену механизма параллельного импорта

Вице-премьер РФ, экс-глава Минпромторга Денис Мантуров призвал российских производителей готовиться к тому, что механизм параллельного импорта в скором времени будет отменен.

По его словам, это временное решение. "Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции", - цитирует Мантурова "Интерфакс".

Параллельный импорт подразумевает поставки в Россию товаров оригинального производства (а не контрафакта), но предназначенных для продажи в третьих странах.

В начале мая Минпромторг опубликовал список импортных товаров, разрешенных для так называемого параллельного импорта в РФ. В обширный список вошли самые разные категории – от промышленного оборудования для игровых приставок. Всего в перечне 96 групп товаров. Самые обширные категории – различная техника и электроника.

При этом ведомство периодически корректирует перечни товаров, разрешенные и запрещенные для параллельного импорта.

Так, недавно в список были внесены товаров производителей Siemens, BMW и Lego. Все эти компании ранее заявили о прекращении прямых поставок в страну. При этом из списка удалили батарейки Duracell и подгузники Merries.