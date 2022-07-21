В Китае для защиты отделений банков от вкладчиков на улицы вывели танки

Власти китайской провинции Хэнань в ответ на беспорядки, вызванные трудностями в банковской сфере, вывели на улицы танки.

Столица провинции Хэнань Чжэнчжоу находится в эпицентре беспорядков, где "банковская афера местных мошенников сочетается с бойкотом ипотеки недовольными покупателями жилья", пишет The South China Morning Post.

Мошенничество привело к пропаже банковских депозитов на сумму 40 млрд юаней ($6 млрд) и протесту 1 тыс. вкладчиков. В провинции Хэнань, где проживает основатель Evergrande Group Сюй Цзяинь, также было больше незавершенных жилых проектов, чем где-либо ещё в Китае.

Издание NDTV приводит кадры танков, которые вывели на улицы Чжэнчжоу в ответ на действия протестующих.