21 Июля 2022
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Общество За рубежом
Танки на протесте вкладчиков в Китае (2022) | Фото: ndtv.com, скриншот видео

В Китае для защиты отделений банков от вкладчиков на улицы вывели танки

Власти китайской провинции Хэнань в ответ на беспорядки, вызванные трудностями в банковской сфере, вывели на улицы танки.

Столица провинции Хэнань Чжэнчжоу находится в эпицентре беспорядков, где "банковская афера местных мошенников сочетается с бойкотом ипотеки недовольными покупателями жилья", пишет The South China Morning Post.

Мошенничество привело к пропаже банковских депозитов на сумму 40 млрд юаней ($6 млрд) и протесту 1 тыс. вкладчиков. В провинции Хэнань, где проживает основатель Evergrande Group Сюй Цзяинь, также было больше незавершенных жилых проектов, чем где-либо ещё в Китае.

Издание NDTV приводит кадры танков, которые вывели на улицы Чжэнчжоу в ответ на действия протестующих.

танки, протест вкладчиков в Китае(2022)|Фото: ndtv.com, скриншот видео

Теги: Китай, беспорядки, танки



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