21 Июля 2022
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Экономика Москва
народ, толпа, торговый центр (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве под новой вывеской открылся бывший магазин Levi's

В Москве под новой вывеской открылся магазин Levi's – теперь он называется JNS. По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", конкретный магазин в торговом центре "Авиапарк" в столице был выкуплен российской компанией.

Впрочем, это не значит, что джинсы будут недоступны. В том же JNS, по данным пользователей, можно купить Levi's, правда, ценник значительно вырос.

Новый владелец бутика в "Авиапарке" планирует выстроить логистические цепочки и выкупить и другие магазины сети, которые пока числятся за Levi's в России (бренд не делал заявлений, но в прессу просочился слух, что компания будет продавать российский бизнес).

Теги: магазин, Levi's, ритейл, джинсы



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