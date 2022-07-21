В Москве под новой вывеской открылся бывший магазин Levi's

В Москве под новой вывеской открылся магазин Levi's – теперь он называется JNS. По данным Telegram-канала "Осторожно, новости", конкретный магазин в торговом центре "Авиапарк" в столице был выкуплен российской компанией.

Впрочем, это не значит, что джинсы будут недоступны. В том же JNS, по данным пользователей, можно купить Levi's, правда, ценник значительно вырос.

Новый владелец бутика в "Авиапарке" планирует выстроить логистические цепочки и выкупить и другие магазины сети, которые пока числятся за Levi's в России (бренд не делал заявлений, но в прессу просочился слух, что компания будет продавать российский бизнес).