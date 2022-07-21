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Общество Свердловская область
ключ, квартира, жилье, реновация (2018) | Фото: stroi.mos.ru

Житель Екатеринбурга украл 8 городских квартир стоимостью 16 миллионов рублей

Жителя Екатеринбурга приговорили к колонии за хищение восьми квартир, принадлежащих уральской столице и Верхней Пышме. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мошенник специально выбирал жилплощади, чьи владельцы скончались, не оставив наследников.

Согласно словам гособвинения, екатеринбуржец с 2016 по 2018 года незаконно приобрел восемь квартир выморочного имущества. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он использовал подконтрольных ему граждан, которые и выступали в роли родственников покойных. Чтобы сделка передачи собственности проходила гладко, злоумышленник подделывал документы о дарении квартиры. Так, в 2016 году он даже приискал подложный паспорт на имя умершей в 2009 году женщины и документы на квартиру.

В общей сложности восемь квартир принесли ему 16 млн рублей. Когда дело вскрылось, екатеринбуржца обвинили сразу по трем статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (совершение сделок с имуществом, приобретённым лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в крупном размере).

За совершенные преступления Кировский районный суд Екатеринбурга назначил местному жителю наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, квартира, кража, суд



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