Песков объяснил невозможность нарастить поставки по "Северному потоку"

В Кремле заявили, что нарастить объем поставок по "Северному потоку" не позволяют технологические проблемы, связанные с невозможностью должного технологического обслуживания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, когда поставки "Газпрома" за рубеж вернутся на стопроцентный уровень, предложил внимательно перечитать заявление, сделанное президентом в Тегеране.

"Он абсолютно детально объяснил, сколько компрессорных станций, какие неполадки - неполадки, зафиксированные компанией Siemens - и в связи с чем происходит та ситуация, при которой невозможно на все 100% нарастить давление", - цитирует Пескова РИА Новости.

С 21 июля российский газ, как и планировалось, снова начал поступать в Германию по "Северному потоку" после проведения плановых технических работ. При этом Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что ожидает поставку только 30% от обычного объема газа.

На возможное снижение объемов поставок намекал и "Газпром", в компании связали это с неполадками на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти, которая не может работать в нормальном режиме из-за необходимости ремонта турбин. Одна из турбин – уже отремонтированная – в ближайшие дни, как ожидается, будет доставлена из Германии в Россию.

Президент накануне призвал обеспечить технологический суверенитет, поскольку теперь доверять Западу нельзя. "Сейчас говорят, что вернут одну машину. В каком состоянии вернут, какие параметры там? Может возьмут и отключат в какой-то момент. И все, встанет "Северный поток-1", - предположил Путин.