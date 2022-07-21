21 Июля 2022
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Санкт-Петербург, Дворцовая набережная (2019) | Фото: Накануне.RU

"Андреев и Малашкин мне неприятны": бизнесмен из Волгограда рассказал о главе "Метр Девелопмент Групп" и его партнере

Соинвестор гостиничного комплекса в Зеленогорске и досугового центра у Невской ратуши в Петербурге Александр Малашкин оказался тесно связан не только со своим бизнес-партнером Александром Андреевым, но и с рядом представителей власти в Волгограде с неоднозначной репутацией, а также называемой «промасонской» организацией «Ротари International».

В связи с возрастающим интересом к этим девелоперам журналисты связались с крупным местным бизнесменом, входящим в топ-100 богатейших людей города, который согласился ответить на ряд вопросов на условиях полной анонимности.

Волгоградский бизнесмен Александр Андреев с недавнего времени привлек к себе пристальное внимание журналистов. На прошедшем ПМЭФ-2022 именно с его фирмой «Метр Девелопмент Групп» Смольный заключил соглашение о намерениях на реализацию двух крупных проектов – гостиничного комплекса в Зеленогорске и досугового центра у Невской ратуши. Позже выяснилось, что новый девелопер не обладает необходимыми финансовыми возможностями для воплощения задуманного, однако жена Андреева Оксана Бабижаева в интервью петербургскому изданию «Фонтанка» проговорилась о втором инвесторе петербургских объектов, имя которого ранее тщательно скрывалось – им оказался волгоградский олигарх Александр Малашкин, входящий в топ-20 самых состоятельных людей города.

Для того, чтобы разобраться в истинных причинах стремления двух влиятельных бизнесменов в Северную столицу и подтвердить, либо опровергнуть информацию, публикуемую в СМИ, журналисты связались с еще одним крупным волгоградским бизнесменом, который входит в топ-100 богатейших людей города. Собеседник согласился ответить на ряд вопросов на условиях полной анонимности из соображений безопасности.

Он рассказал о бизнес-элитах Волгограда, скандально известном ликвидированном местном отделении «Ротари-клуба» и кулуарных взаимоотношениях Андреева и Малашкина с представителями «правящих кругов».

Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет бизнес-элита Волгограда?

Основные истоки идут из 90-х, как и везде в России. В Волгограде дух 90-х сохранялся очень долго. Лично я считаю, что 90-е закончились арестом Музраева (Михаил Музраев 11 лет руководил Следственным Управлением СК РФ по Волгоградской области и был задержан в 2019 году по подозрению в организации террористического акта и покушения на губернатора – прим. Ред.). Раньше «кланов» было больше, все они зарождались во много при Максюте (Николай Максюта – глава администрации Волгоградской области с 1997 по 2010 гг. — прим. Ред.). До этого было вообще «гуляй-поле» и «махновщина». С приходом [Андрея] Бочарова (губернатор Волгоградской области – прим. Ред.) ситуация изменилась, однако можно выделить несколько влиятельных групп – это бизнес-структуры, силовики, это те, кто имеет непосредственный доступ к Бочарову, его близкое окружение, а также группа влияния [Олега] Савченко (депутата Госдумы, одного из богатейших людей региона – прим. Ред.).

Вы знакомы с Александром Андреевым из «Метр Девелопмент Групп» и с Александром Малашкиным? Что вы можете о них сказать?

Разумеется, этих людей я знаю, неоднократно виделся [с ними], но не могу назвать их своими друзьями. Ни Андреев, ни Малашкин, лично мне не приятны. Знаете, Малашкин давно и упорно строит из себя американца, его даже и называют в шутку «волгоградским Джобсом» или «волгоградским Маском». Этому парню надо жить в «мормонском» штате Юта, США (смеется). Белоснежная улыбка, поездки в Америку, бесконечная самореклама, дорогие фотосессии, эта организация – «Ротари-клуб»… Очень много в нем киношности. На мой взгляд, все это напускное и неискреннее. Андреев другой по складу – осторожный, с политическими амбициями, что называется – типично русский бизнесмен, но со своими грехами и уязвимыми местами.

Что вы подразумеваете под уязвимыми местами?

Скорее, кого – его жену Оксану (Оксана Бабижаева – PR-директор «Метр Девелопмент Групп» – прим. Ред.). Известная в городе личность, но вряд ли добавляет Андрееву очков на политическом или деловом поприще. Дама своеобразная, но «деревенская». Не умеет держать язык за зубами, ведет себя часто очень странно. Где-то это плюс, а где-то – серьезный минус. Знаю, что супруги других бизнесменов Волгограда от нее, мягко говоря, не в восторге – считают выскочкой, у них ведь приличная разница в возрасте. Все ее начинания – это прихоть, за которую платит Андреев. Есть и другие уязвимые места, о которых я не хотел бы говорить.

У Малашкина и Андреева есть политические амбиции?

Мое мнение: у Андреева они точно есть. Что касается Малашкина – сказать сложно, но я считаю, что «Ротари-клуб» ему нужен, в том числе, для вхождения в политический круг. Для чего – другой вопрос. Может быть, это связано с бизнесом, а может – и не только. С [Олегом] Михеевым (бывшим депутатом Госдумы, находится в федеральном розыске по подозрению в хищении крупных сумм и мошенничестве — прим. Ред.) и с [Олегом] Савченко Малашкин прекрасно знаком и довольно давно. Мог бы тоже уйти в политику. По крайней мере, в Москву Малашкин уже пробился. У него и неплохая недвижимость там есть.

Кто еще входил в «Ротари-клуб» Волгограда?

Кого там только не было! Многие известные в городе люди. Это выглядело как собрание «верующих» – представьте себе пивной ресторан, большое количество людей, которые рассказывают про какие-то сумасбродные проекты, бизнес-идеи, все радуются, подбадривают друг друга. Несколько напоминает тоталитарную секту. Разумеется, общались там и на вполне себе приземленные темы, которые оценивались в миллионы долларов. Подобные мероприятия проводились не только в [ресторане] «Бамберг», но и в «ИКРЕ» (креативное пространство в Волгограде, созданное Малашкиным — прим. Ред.).

Андреев и Малашкин – друзья? У них есть совместные бизнес-проекты?

Не могу сказать, насколько они друзья, но семья Андреева часто бывает на мероприятиях с Малашкиными, вместе ужинают в его ресторане. Совместные бизнес-проекты связаны со строительством.

Есть ли у Малашкина и Андреева враги в Волгограде?

Думаю, они по крайней мере догадываются, что имеются.

Вы удивлены, что Андреев и Малашкин хотят инвестировать в строительство загородного гостиничного комплекса в Санкт-Петербурге?

Многие бизнес-активы Малашкина сосредоточены возле речного порта города. Все хотят быть поближе к порту, а Питер – портовый город, большой простор для потенциала. Учитывая активы Малашкина, меня не удивляет его стремление вкладываться в Петербург. Сам Андреев бы такое не потянул финансово, все-таки немного не тот уровень. Договариваться с людьми он может, общаться, делать важный и напыщенный вид, многое обещать, вкрадчиво смотря на тебя сквозь очки. Думаю, что много порогов в Санкт-Петербурге обходил, чтобы выбить контракт.

Удастся ли им, по вашему мнению, реализовать инвестиционный проект в Санкт-Петербурге?

Еще многое может поменяться. Они и сами это прекрасно понимают, поэтому я бы сказал, что сейчас это все только на бумаге. Но бумагу всегда можно порвать и выбросить в мусорное ведро.

Напомним, в Волгограде не были осведомлены о планируемых крупных инвестициях местных бизнесменов в петербургские проекты. В издании «Блокнот Волгограда» отметили, что предстоящая сделка не была упомянута в отчете волгоградских властей по результатам ПМЭФ-2022. Также упоминания о ней отсутствуют на сайте фирмы Андреева «Метр Девелопмент Групп», с которой было заключено соглашение о намерениях.

В СМИ отмечали, что подобная скрытность может быть обусловлена несколькими причинами, включая опасение негативной реакции жителей депрессивного региона, ежегодно оказывающегося в списке аутсайдеров по инвестиционным показателям, по отношению к девелоперу и местным властям. Также не афишировать сделку могли решить из-за вполне вероятных кулуарных договоренностей с властными элитами Петербурга о предоставлении защиты Андрееву от недоброжелателей в Волгограде – в обмен, возможно, на «откаты» и совместное освоение инвестиций, большую часть которых предоставит олигарх Малашкин.

Теги: смольный, северная столица, андреев, малашкин



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