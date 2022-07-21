21 Июля 2022
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скорая помощь, врачи (2018) | Фото: Накануне.RU

Медики обратились в Минтруд и Минздрав из-за снижения "ковидных" компенсаций

В профсоюзе работников здравоохранения РФ озабочены снижением уровня материальной поддержки врачей и других медработников, оказывающих помощь больным коронавирусом пациентам. Об этом говорится в официальном обращении, направленном председателем отраслевого профсоюза Анатолием Домниковым к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает Федерация независимых профсоюзов РФ.

В документе говорится, что размеры новых компенсационных выплат существенно ниже отменённых, к тому же поменялся механизм их установления – в процентах к должностному окладу. Это не позволяет обеспечить единый уровень компенсации медработникам, занятым борьбой с коронавирусом. С точки зрения профлидеров, хуже всего в новой системе то, что для значительной части медицинских работников, фактически участвующих в оказании медицинской помощи больным COVID-19, выплаты больше не предусмотрены.

"В их числе – медицинские работники и водители "Скорой помощи", медицинские работники диагностической службы, включая клинико-диагностические лаборатории, медицинские работники, проводящие патологоанатомические исследования, "узкие специалисты" стационарного и амбулаторного звена, фельдшеры терапевтических участков поликлиник", - указано в письме.

Профсоюз просит Михаила Мурашко и Антона Котякова "в целях недопущения нарушения трудовых прав работников и предотвращения социальной напряженности в коллективах медицинских организаций" рассмотреть возможность материальной поддержки медработников, занятых в оказании помощи больным COVID-19, и выравнивания размеров компенсационных выплат по категориям работников, чётко определить источники финансирования указанных льгот, конкретизировать условия и сроки их получения медперсоналом. Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников призвал Минздрав и Минтруд к совместной работе с профсоюзом при разработке методических рекомендаций по реализации правительственного постановления.

Теги: ФНПР, профсоюз, врачи, выплата, COVID-19



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