В работе приложения Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбера массово сообщают о сбое в работе приложения банка.

При входе в мобильное приложение появляется сообщение о том, что отсутствует соединение с интернетом и необходимо воспользоваться другой сетью.

Пресс-служба кредитной организации в телеграм-канале предупредила, что часть клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Сбербанк заверил, что работает над решением проблемы.

Напомним, Сбербанк находится под санкциями США, его приложение удалено из App Store и Google Play.

В июне сообщалось, что Сбербанк собирается до конца года вернуть возможность бесконтактной оплаты через приложение SberPay для смартфонов на Android. При этом пользователи техники Apple такой возможности не получат.