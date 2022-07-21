В работе приложения Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбера массово сообщают о сбое в работе приложения банка.
При входе в мобильное приложение появляется сообщение о том, что отсутствует соединение с интернетом и необходимо воспользоваться другой сетью.
Пресс-служба кредитной организации в телеграм-канале предупредила, что часть клиентов может испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Сбербанк заверил, что работает над решением проблемы.
Напомним, Сбербанк находится под санкциями США, его приложение удалено из App Store и Google Play.
В июне сообщалось, что Сбербанк собирается до конца года вернуть возможность бесконтактной оплаты через приложение SberPay для смартфонов на Android. При этом пользователи техники Apple такой возможности не получат.