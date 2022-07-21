H&M в России будет распродавать сток по полной цене

Компания H&M озвучила детали "распродажи", которая состоится в августе – перед окончательным уходом бренда из России.

Впрочем, фактически распродажи не будет. В объявлении на сайте компании сообщается: "Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене".

Откроются только физические магазины H&M и H&M Home, интернет-магазин работать не будет.

Сколько будут работать магазины – пока не знают даже в самой компании: "Мы откроем магазины на ограниченный промежуток времени. Магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана".