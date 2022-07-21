Екатеринбургская мэрия призывает горожан к службе по контракту

Мэрия Екатеринбурга опубликовала на своем официальном сайте призыв кандидатов к военной службе по контракту. По предоставленной информации, одним из плюсов у контрактников - "это возможность призывнику осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества".

В качестве кандидатов допускаются горожане от 18 до 40 лет со здоровьем категории "А" или "Б". Будущий военнослужащий должен иметь минимальное образование в 11 классов, профпригодность I и II категории, пройти военную службу по призыву или контракту, а также быть готовым к сдаче нормативов по физподготовке.

"Военная служба по контракту дает широкие возможности для самореализации, гарантирует стабильность и достойный уровень жизни. Военнослужащий по контракту может выбрать и овладеть необходимыми знаниями и практическими навыками по конкретной военной специальности. Подготовка контрактников ведется системно и целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, в последующем востребованным, в том числе в народном хозяйстве. Также для военных предусмотрены повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки", - говорится в сообщении.

Всю подробную информацию можно найти на сайте Минобороны РФ в разделе "Служба по контракту".

Напомним, что с прошлого года отбор на службу по контракту в уральской столице с помощью очков виртуальной реальности. Благодаря им потенциальные военные могут окунуться в привычные будни солдат и определиться в каких родах войск они хотят служить.