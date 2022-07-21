В Челябинске до конца лета отремонтируют "Дом аквариум"

В Челябинске отремонтируют фасад "Дома аквариум" в парке "Металлург" Тищенко. Работы планируется завершить до конца лета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Контракт с подрядчиком заключен, и он приступает к работам.

Также в этом году планируется благоустроить территорию парка, отремонтировать входные группы, построить скейт-парк и новые современные спортивные площадки, а также реконструировать инженерные сети и коммуникации.