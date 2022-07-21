Под Екатеринбургом загорелось 600 "квадратов" свалки

Сегодня днем около 13.30 в городе Березовском загорелся полигон твердых бытовых отходов. Пожар возник в районе Западной промзоны и разошелся на 600 кв.м.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на место уже выехали пожарные. В тушении огня задействованы 12 человек и четыре единицы техники.

"Тушение огня осложняется ветреной погодой и удаленностью водоисточников. Проводится наращивание группировки МЧС России. Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ к очагу пожара на место также направлены пожарная насосная станция и рукавный автомобиль", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что 21-23 июля в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).