Российская нефть Urals уже месяц торгуется в Европе со скидкой в $35

Российская нефть марки Urals уже около месяца торгуется в Европе с максимальной скидкой к марке Brent – около $32-35 за баррель. Стоимость отечественной нефти, таким образом, составляет сейчас около $80 за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с динамикой нефтяных цен. Таким образом, разница в цене на эти две марки нефти вышла на исторический максимум.

По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти марки Urals в 2022 году составит 80,1 доллара за баррель с дальнейшим снижением до 61,2 доллара в 2025 году.

Стоит отметить, что до 24 февраля стоимость Brent и Urals могла составлять несколько долларов, часто вообще совпадала.