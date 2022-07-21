21 Июля 2022
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Коллаж, обвал нефти (2020) | Фото: Накануне.RU

Российская нефть Urals уже месяц торгуется в Европе со скидкой в $35

Российская нефть марки Urals уже около месяца торгуется в Европе с максимальной скидкой к марке Brent – около $32-35 за баррель. Стоимость отечественной нефти, таким образом, составляет сейчас около $80 за баррель, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с динамикой нефтяных цен. Таким образом, разница в цене на эти две марки нефти вышла на исторический максимум.  

По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти марки Urals в 2022 году составит 80,1 доллара за баррель с дальнейшим снижением до 61,2 доллара в 2025 году.

Стоит отметить, что до 24 февраля стоимость Brent и Urals могла составлять несколько долларов, часто вообще совпадала.  

Теги: нефть, urals, brent, дисконт



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