В МИД РФ уверены в скором освобождении ДНР

В МИД РФ убеждены в скором освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР) от украинских неонацистов.

"Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов", - цитируют "Известия" заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сделанное на брифинге.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По словам министра, в течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершилась 3 июля освобождением Лисичанска. Вскоре в ЛНР заявили о подготовке референдума.