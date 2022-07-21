21 Июля 2022
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
ДНР, Донецк (2019) | Фото:

В МИД РФ уверены в скором освобождении ДНР

В МИД РФ убеждены в скором освобождении Донецкой Народной Республики (ДНР) от украинских неонацистов.

"Мы убеждены, что в скором времени и Донецкая Народная Республика будет полностью очищена союзными силами от неонацистов", - цитируют "Известия" заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сделанное на брифинге.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По словам министра, в течение двух недель взяты под контроль 25 населенных пунктов. Операция завершилась 3 июля освобождением Лисичанска. Вскоре в ЛНР заявили о подготовке референдума.

Теги: ДНР, МИД РФ, освобождение



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