На Среднем Урале запустили тревел-шоу "Уральские каникулы"

В Свердловской области продолжают бороться со стереотипным образом исключительно промышленного региона. В рамках конкурса "Уральские каникулы" АНО УК ТРК СО запустило тревел-шоу, чтобы показать лучшие туристические места Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в конце июня из 250 конкурсных идей, поступивших из 88 населенных пунктов, 33 участника прошли предварительную защиту своих проектов. Именно они сейчас участвуют в съемках одноименного сериала, который будет состоять из 13 серий. После обучения, участников ожидает финальная защита проектов и выбор победителей. Лучших в реализации идей поддержат команда АНО УК ТРК СО и департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

"Мы хотим увидеть и показать другим нашу область с новой стороны, стремимся изменить представление о ней как о сугубо промышленном регионе. Ведь у нас, к тому же, еще и территория богатая туристическими объектами, природными достопримечательностями и точками для повседневного отдыха! В том числе для этого мы выпускаем тревел-шоу "Уральские каникулы" и проводим одноименный конкурс-акселератор. Сейчас задача нашей областной команды - заниматься развитием территорий и популяризацией различных локацией нашей области", - рассказал замгубернатора региона Дмитрий Ионин.

По словам директора АНО УК ТРК СО Леонида Гункевича, второй этап пройдет 21-22 июля в формате онлайн-защиты. В 13 серий вместится все 33 знаковых для Урала проекта. С 30 июня по 1 июля прошла первая очная защита в загородном клубе "Ключ-Камень".

Первые три серии уже можно посмотреть на канале "Туркластер Гора Белая"