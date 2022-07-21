В Челябинске более 500 обманутых дольщиков получат квартиры

В Челябинске ввели в эксплуатацию три проблемных жилых дома. Квартиры полечат более 500 дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда развития территорий.

Дома не достроили компании СК "Радуга", "КапиталДом" и СК "Дедал-Комид". Застройщики в 2019-2020 гг. были признаны банкротами, а строительство домов было остановлено. Почти все квартиры в этих дома были проданы дольщикам.

Как рассказал главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев, степень готовности объектов оценивалась на уровне 62-77%.