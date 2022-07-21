Тагильчанка обратилась в суд после переплаты за отпуск в covid-период

В 2020 году коронавирусные ограничения создали много проблем для желающих отправиться в отпуск за границу. Одним из таких пострадавших стала жительница Нижнего Тагила, которой пришлось не только перенести отдых, но и доплатить 50% от изначальной стоимости путевки. При этом для возвращения своих кровных ей пришлось обращаться в суд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел в январе 2020 года, когда Елена обратилась к ИП Усатову, который в свою очередь приобрел у ООО "Исеть Трэвел" для тагильчанки пакетный тур на двоих стоимостью в 103 тыс. 704 рубля. Бронирование и оплата производилась через центр бронирования ООО "Тур-Бокс" и агента туроператора – ООО "Анекс Партнер Урал".

Однако отпуск в мае не удался - пришел коронавирус, а границы закрылись. Тогда стороны договорились, что перенесут тур на октябрь того же года, однако уже в сентябре Елене сообщили, что от ООО "Тур-Бокс" до туроператора дошла только половина суммы и теперь необходимо доплатить еще 54 тыс. 395 рублей. Чтобы не срывать давно запланированный отдых, тагильчанка согласилась, однако после все же решила обратиться к туроператору ООО "Исеть Трэвел" за возвращением переплаты. Несмотря на это, денег Елене никто не вернул.



После написания иска и рассмотрения дела в Ленинском суде Нижнего Тагила, суд заменил ответчика на ООО "РОЙ ТУР", поскольку "Исеть Трэвел" в 2021 году уже присоединилась к компании. Решением суда Елене вернули 54 тыс. 395 рублей - размер доплаты, 10 тыс. рублей компенсации морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 32 197 рублей и расходы по оплате почтовых услуг – 246 рублей.

Тут с решением уже не согласилась сама компания, которая обратилась в Свердловский областной суд, однако и там не нашла поддержки. Таким образом, за перенос отпуска и потраченные средства, тагильчанке выплатили 96 тыс. 838 рублей.