В Москве обнаружен мертвым отставной генерал-майор ФСБ

Генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Евгений Лобачев обнаружен мертвым в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, 20 июля супруга офицера ФСБ обратилась в правоохранительные органы, заявив, что муж ушел гулять и не вернулся.

Тело 76-летнего экс-силовика нашли на лестничной площадке дома на Качалинской улице вечером в тот же день. Рядом с погибшим лежал пистолет ТТ, утверждает источник.

Предварительно, в последнее время у генерал-майора были проблемы с финансами и здоровьем.