21 Июля 2022
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Политика В России За рубежом
форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

Россия не виновата, что европейцы будут люто мёрзнуть зимой, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале рассказал о том, в чём не виновата Россия. Всего набралось 11 пунктов.
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По его мнению, Россия не виновата в том, что "европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС", а также в том, что "обычные европейцы будут люто мёрзнуть в своих домах этой зимой".

Не виновата Россия и в том, что в Европе и США – самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия, в том, что НАТО "продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества".

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, вина



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