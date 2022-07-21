Россия не виновата, что европейцы будут люто мёрзнуть зимой, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале рассказал о том, в чём не виновата Россия. Всего набралось 11 пунктов.

Читайте также: Медведев задумался о грехах России

По его мнению, Россия не виновата в том, что "европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС", а также в том, что "обычные европейцы будут люто мёрзнуть в своих домах этой зимой".

Не виновата Россия и в том, что в Европе и США – самая высокая продуктовая инфляция за последние десятилетия, в том, что НАТО "продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к границам России, создавая реальную угрозу мирового конфликта и гибели значительной части человечества".