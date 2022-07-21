В Челябинске велосипедист сбил двухлетнего ребенка и скрылся

В Челябинске разыскивают велосипедиста, который наехал на двухлетнего ребенка и скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, инцидент произошел 20 июля вблизи памятника Столыпина по улице Кирова. Неизвестный мужчина на велосипеде совершил наезд на мальчика, после чего скрылся с места ДТП.

Неизвестный мужчина ростом 170-180 см и худощавого телосложения был одет в штаны, футболку, кепку и кроссовки черного цвета. У него был черный рюкзак с белой надписью.