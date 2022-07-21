21 Июля 2022
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флешмоб Сима-Ленд (2021) | Фото: Накануне.RU

Гипермаркет Сима-Ленд откроется в VEER Mall в октябре

Второй по счету в Екатеринбурге гипермаркет Сима-Ленд откроется в ТРЦ VEER Mall уже 1 октября. Об этом сообщается в паблике "Карьера в Сима-Ленд" во ВКонтакте.

Предполагается, что компания займет площадь ушедшего из ТРЦ гипермаркета нидерландской сети SPAR. Всего в магазине будет трудиться свыше 100 сотрудников.

Напомним, что первый магазин SPAR в Екатеринбурге закрылся на улице Радищева, потом в ТЦ Victory Mall, а последний ушел в мае из VEER Mall, проработав там всего год. Как ранее заявил представитель сети на Урале Дмитрий Бухарин, вопреки ожиданиям, гипермаркет посещало всего около 30% от прогнозируемого числа покупателей.

Теги: Гипермаркет, Сима-Ленд, VEER Mall, SPAR



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