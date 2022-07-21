В рамках нацпроекта БКД идет обновление дороги к популярному месту отдыха новосибирцев – посёлку Шерегеш

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области идет ремонт на четырех участках автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий»/ Это трасса с высокой интенсивностью движения, она ведет к горнолыжному курорту в поселке Шерегеш. Работы ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

В ходе выездного мероприятия с участием представителей СМИ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер проконтролировал выполнение ремонтных работ на объекте в Тогучинском районе области.

Как сообщил замминистра, в Новосибирской области сформирована опорная сеть региональных дорог, и автомобильная дорога «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» является одной из таких трасс – в 2022 году в нормативное состояние здесь будет приведено 17 километров.

На сегодняшний день выполнены подготовительные работы (обрезка кромок вертикальной фрезой на 2-х участках, демонтаж существующих знаков на металлических стойках, 100-процентное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия), устройство выравнивающего слоя, очищены и укреплены русла труб.

В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 107 объектах, 97 из которых являются вводными, их протяженность составляет 236,8 км. В настоящий момент завершены работы на 13 объектах.