В рамках нацпроекта БКД идет обновление дороги к популярному месту отдыха новосибирцев – посёлку Шерегеш

21 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Новосибирская область
бкад, нацпроект, ремонт дорог (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В рамках нацпроекта БКД идет обновление дороги к популярному месту отдыха новосибирцев – посёлку Шерегеш

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области идет ремонт на четырех участках автомобильной дороги «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий»/ Это трасса с высокой интенсивностью движения, она ведет к горнолыжному курорту в поселке Шерегеш. Работы ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

бкад, нацпроект, ремонт дорог(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В ходе выездного мероприятия с участием представителей СМИ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер проконтролировал выполнение ремонтных работ на объекте в Тогучинском районе области.

бкад, нацпроект, ремонт дорог(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщил замминистра, в Новосибирской области сформирована опорная сеть региональных дорог, и автомобильная дорога «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» является одной из таких трасс – в 2022 году в нормативное состояние здесь будет приведено 17 километров.

бкад, нацпроект, ремонт дорог(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

На сегодняшний день выполнены подготовительные работы (обрезка кромок вертикальной фрезой на 2-х участках, демонтаж существующих знаков на металлических стойках, 100-процентное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия), устройство выравнивающего слоя, очищены и укреплены русла труб.

бкад, нацпроект, ремонт дорог(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 107 объектах, 97 из которых являются вводными, их протяженность составляет 236,8 км. В настоящий момент завершены работы на 13 объектах.

Теги: бкад, нацпроекты, шерегеш, ремонтные работы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети