21 Июля 2022
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Политика За рубежом
Витториано, Рим, флаги, Италия (2015) | Фото: Накануне.RU

Премьер Италии подтвердил намерение вновь подать в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил парламенту, что уйдет в отставку.

"В свете вчерашнего голосования в Сенате, прошу отложить заседание, потому что я направлюсь к президенту Италии, чтобы сообщить о своих намерениях", - сказал он в Палате депутатов итальянского парламента.

20 июля правительство получило относительное большинство в ходе голосования о доверии в сенате, но в нем не участвовали около трети сенаторов, сообщает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе Драги подал в отставку, но она не была принята президентом.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо признал, что отставка правительства будет на руку России. "Теперь я сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие", - сказал он.

Общественно-политическое "Движение 5 звезд", которое входит в правительственную коалицию Италии, раскололось по вопросу о поставках оружия Украине. Ди Майо покинул движение, обвинив лидера Джузеппе Конте в том, что он "помогает Путину".

Теги: италия, драги, отставка



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