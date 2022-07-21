В Челябинской области выросли цены на говядину и хлеб

В Челябинской области за две недели выросли цены на говядину и хлеб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, говядина подорожала на 1,11 % (6,27 руб.), хлеб – на 0,36 % (0,16 руб.).

В перечень мониторинга социально значимых продуктов включены 14 позиций. Из них 12 позиций показали снижение цен за две недели. Так, стоимость сахара снизилась на 8,5% (6,28 руб.), картофеля на 8,49 % (5,58 руб.) и свинины на 7,93 % (27,73 руб.).