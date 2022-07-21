Британия вводит санкции на импорт угля и нефти из России

Власти Великобритании внесли поправку в положение об антироссийских санкциях, предполагающую запрет на импорт нефти, угля и золота из России.

"Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольных продуктов и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямо или косвенно, этих товаров", - говорится в заявлении британского кабмина.

Запрет на ввоз золота вступил в силу 21 июля. Запрет на ввоз угля вступит в силу 10 августа 2022 года, а запрет на ввоз нефти - 31 декабря 2022 года, пишет RT.

Ранее издание Times отмечало, что несмотря на санкции и публичный отказ Великобритании покупать российские нефтепродукты, страна все равно может продолжить импорт дизельного топлива из РФ. Сама британская нефтеперерабатывающая промышленность не может подготовить необходимое количество топлива.