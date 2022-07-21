"Газпром" больше чем на треть увеличит поставки газа в Италию

"Газпром" готовится увеличить поставки газа в европейские страны. Так, итальянского газового оператора ENI уведомили, что в ближайшее время поставки газа вырастут с 21 до 36 млн кубометров в сутки. В 2021 году, напомним, Россия экспортировала в Италию 29 млрд кубометров газа.

Ранее оператор газопровода "Северный поток" – компания Nord Stream AG – сообщила немецким партнерам, что уже в ближайшие часы объемы прокачки газа в Германию увеличатся. Уже сейчас прокачивается объем, соответствующий 67 млн кубометров в сутки. Это соответствует тому, что было до начала плановых технических работ на газопроводе, которые проводились около полутора недель. Но также это лишь 40% от возможной загрузки газопровода – для выхода на рабочую мощность нужно время.