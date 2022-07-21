21 Июля 2022
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Общество Свердловская область
Петр Ян (2021) | Фото: Пресс-служба РМК

"Бой, которого хотят люди". Шон О’Мэлли рассказал о предстоящем бое с уральским спортсменом Петром Яном

Американский спортсмен Шон О'Мэлли рассказал о предстоящем поединке с уральским бойцом смешанных единоборство (ММА) Петром Яном. Бой пройдет 22 октября в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Как рассказал в интервью изданию ESPN сам О'Мэлли, уральский спортсмен является для него претендентом №1 и почти на равных выступал против Алджо. Потому предстоящий бой определенно будет тем, чего хотят люди и чего хочет лично О'Мэлли.

"Его можно было считать чемпионом. Выйти туда и сразиться с таким парнем, как Петр - это захватывающе, это мотивирует, и это самый значимый бой в легчайшем весе на данный момент", - поделился впечатлением спортсмен.

Напомним, что Петр Ян занимает первую строчку в рейтинге UFC в легчайшем весе, насчитывая 16 побед и три поражения. Шон О'Мэлли занимает 13 место в рейтинге с 15 победами и одним поражением.

Теги: бой, Петр Ян, Шон О’Мэлли



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