Тысячи мальков краснокнижного сибирского осетра выпустили в реку в Ханты-Мансийске

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – одно из ключевых направлений стратегии развития нефтяной компании "Роснефть". Компания реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Одно из направлений - сохранение и восстановление водного биобаланса. В пресс-службе компании сообщили Накануне.RU, что эта работа важная составляющая экологической политики "Роснефти".

Только по итогам 2020 года дочерние предприятия "Роснефти" выпустили в реки России более 65 млн мальков различных видов рыбы. В 2021 году в речные системы нашей страны было выпущено уже свыше 117 млн мальков. Далеко не последнюю роль в сохранении экосистемы России сыграло дочернее общество нефтяной компании "Самотлорнефтегаз".

В 2020 году "Самотлорнефтегаз" отпустил "в свободное плавание" по сибирским рекам около 2 млн мальков муксуна и сибирского осетра. В июле этого года предприятие выпустило в водоемы Сибири около 1,3 млн мальков муксуна и сибирского осетра, который внесен в Красную книгу России, Ямала, Югры, Томской, Новосибирской областей и Красный список Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой уничтожения.

В первой половине XX века в Сибири объемы вылова осетровых достигали 500-750 тонн. В связи с интенсивным промыслом, браконьерским выловом, запасы осетра были подорваны, численность его резко сократилась. Несмотря на периодически вводимые запреты на отлов осетра, ситуация не улучшилась. Запасы осетра восстанавливаются очень медленно и на сегодняшний день ловля сибирского осетра находится под запретом.

К счастью, эта рыба хорошо разводится в неволе и есть шансы восстановить популяцию, и исключить осетра из видов под угрозой уничтожения. Восстановлением популяции сибирского осетра в Югре занимаются на государственном уровне. Существует даже региональная госпрограмма приоритетного проекта "Сохранение сибирского осетра", он входит в состав национального проекта России "Экология". Всего югорский портфель нацпроекта "Экология" состоит из шести региональных программ. Общий объем финансирования до 2024 года – 23,1 млрд руб.

Стоит отметить, что изначально идея наполнить реки Сибири краснокнижной рыбой принадлежит жителям автономного округа. Власти региона инициативу поддержали, отработав по принципу "граждане заказали - власти сделали".

Как сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, принявшая 21 июля участие в выпуске 140 тыс. мальков сибирского осетра в воды Иртыша в районе Ханты-Мансийска, инициатором проекта "Сохраним сибирского осетра" стал член Общественной палаты, главный общественный эколог автономного округа Мидхат Хасанов.

"Придумал это все наш земляк Мидхат Хасанов, а затем уже чиновники разработали государственную программу. Она включена в приоритетный проект "Сохранение сибирского осетра" национального проекта "Экология". И вот на протяжении трех лет мы целенаправленно занимаемся этой темой – восстанавливаем одну из ценных пород рыб Обь-Иртышского бассейна – сибирского осетра. Осетр очень нравится людям, и процесс интенсивной его добычи привел к тому, что популяция находится под угрозой исчезновения. Вид занесен в Красную книгу". - отметила губернатор, выразив надежду, что лет через десять осетр будет размножаться и радовать югорчан своей красотой.

Перед выпуском в реки мальков осетра вырастили до нужного размера бассейным способом в специализированном рыбном питомнике по заказу "Самотлорнефтегаза". Для выпуска рыбы был выбран оптимальный период, который в естественной среде следует за нерестом осетровых. Место для запуска молоди также выбрано с умом - с хорошей кормовой базой. Добавим, что за три года компания выпустила 1,5 млн мальков сибирского осетра в водоемы автономного округа.

Однако, участие в проекте принимают также трудовые коллективы "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "РуссНефть", "Сургутнефтегаз", "Славнефть-Мегионнефтегаз", Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, "Главрыбвод". Совместными усилиями за последние три года в Обь-Иртышский бассейн выпущено более 11,5 млн мальков.

Совместные усилия властей автономного округа, нефтегазовых компаний и югорчан дали ощутимые результаты: за все время реализации проекта численность осетра выросла на 30%. Однако Югра лишь в начале пути - чтобы полностью компенсировать нанесенный природе ущерб и вычеркнуть осетра из Красной книги надо на протяжении 10 лет выпускать около 10 млн мальков.

"Наша цель – восстановить взрослое поголовье до 20 тысяч особей, чтобы были хорошие, жизнеутверждающие основания исключить сибирского осетра из Красной книги Российской Федерации, чтобы он сам справлялся со своим развитием, а мы, люди, ему не мешали", - подчеркнула Наталья Комарова.