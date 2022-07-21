Экс-президенту Молдавии Игорю Додону на месяц продлили домашний арест

Экс-президенту Молдавии Игорю Додону суд продлил домашний арест на месяц – до 20 августа.

24 мая Додона, задержанного по подозрению в коррупции и измене родины, поместили в следственный изолятор после окончания обыска в его доме. Позже суд принял решение о помещении бывшего главы государства под домашний арест.

В декабре прошлого года сообщалось, что Додон стал подозреваемым по делу о хищении $12 млн. Экс-президент вину отрицал и заявлял, что генпрокуратура решила вернуться к рассмотрению дела 13-летней давности.