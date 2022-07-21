Число "черных кредиторов" на Среднем Урале увеличилось вдвое

Количество "черных кредиторов", занимающихся незаконной выдачей займов свердловчанам, выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского главного управления Банка России, большинство из выявленных 14 компаний выдавали себя за ломбарды или микрофинансовые организации (МФО).

"Обращаясь в псевдоломбард, клиенты не защищены законом. В частности, нет гарантии, что они могут выкупить имущество, сданное в залог. Их вещи не застрахованы, а процентную ставку по займу кредитор может повышать в одностороннем порядке. Нередко под видом якобы легального ломбарда работает обычный комиссионный магазин, который не имеет правf выдавать займы", - пояснили в пресс-службе.

Несоблюдение условий договора займа возможно и в лже-МФО. В отличие от них, в настоящих микрофинансовых организациях у потребительских займов есть максимальное значение процентной ставки и предельной суммы долга. Всего по России за полгода было выявлено 663 нелегальных кредитора, что также в два раза больше, чем за первые шесть месяцев в 2021 году, когда их количество приравнивалось к 344.

"Нелегальные кредиторы работают как оффлайн, так и онлайн. В первом случае они могут развешивать объявления на столбах, искать клиентов в торговых центрах. Во втором – использовать соцсети и мессенджеры. С 2021 года Банк России получил возможность блокировки ресурсов мошенников, и мы активно блокируем их в интернете", – отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Просмотреть список нелегальных участников финансового рынка можно на сайте Банка России. Там содержатся все организации, выявленные с 2020 года. Список ежедневно обновляется и уже насчитывает свыше 6 тыс. компаний и интернет-проектов, 47 из которых находятся в Свердловской области.