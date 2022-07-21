В России предлагают увеличить размер налогового вычета с покупки жилья

Российские риелторы предложили увеличить лимит, с которого делается имущественный налоговый вычет при приобретении недвижимости.

Федеральная компания "Этажи" обратилась с соответствующей инициативой в правительство России и Минфин, пишут "Известия".

Сейчас возвращается 13% максимум с 2 млн — 260 тысяч рублей. Отмечается, что последний раз лимит увеличивали в 2008 году. Однако с тех пор цены на жилье значительно выросли.

В Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов лимит предлагается поднять до 6 миллионов рублей. Для остальных регионов сумму хотят увеличить до 4 миллионов рублей. Соответственно, выплаты увеличатся до 780 и 520 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России самозанятым могут предоставлять имущественный налоговый вычет при покупке жилья. Поддержать инициативу готовы в большинстве фракций Госдумы, а также эксперты. По их мнению, эта льгота станет стимулом работать "в белую".