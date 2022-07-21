В Челябинске возбудили уголовное дело после гибели шестилетнего ребенка, упавшего в колодец на территории школы

В Челябинске возбуждено уголовное дело о халатности после гибели шестилетнего ребенка, упавшего в открытый колодец на территории школы в поселке Федоровка.

"В ходе расследования уголовного дела следователем будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, на которых в силу должностных обязанностей возложено обеспечение безопасного нахождения на данной территории", - сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по предварительным данным, мальчик, играя с друзьями, упал в наполненный водой открытый колодец пожарного водопровода и скончался.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц образовательной организации, ответственным за надлежащее содержание и эксплуатацию данной системы водоотведения.