21 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
колодец, спасатели, (2017) | Фото:пресс-центр областной спасательной службы

В Челябинске возбудили уголовное дело после гибели шестилетнего ребенка, упавшего в колодец на территории школы

В Челябинске возбуждено уголовное дело о халатности после гибели шестилетнего ребенка, упавшего в открытый колодец на территории школы в поселке Федоровка.

"В ходе расследования уголовного дела следователем будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, на которых в силу должностных обязанностей возложено обеспечение безопасного нахождения на данной территории", - сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по предварительным данным, мальчик, играя с друзьями, упал в наполненный водой открытый колодец пожарного водопровода и скончался.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц образовательной организации, ответственным за надлежащее содержание и эксплуатацию данной системы водоотведения.

Теги: ребенок, колодец, школа, уголовное дело,



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