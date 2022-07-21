Российский онлайн-ритейл вытесняет AliExpress с первых позиций

Российские онлайн-магазины вытесняют AliExpress, долго доминировавший на отечественном рынке интернет-ритейла. По крайней мере, это происходит в соцмедиа.

Согласно данным исследования Brand Analytics (их приводит РИА Новости), Ozon обошел AliExpress по количеству упоминаний в соцмедиа. О российском ритейлере вспомнил недавно во время одного из выступлений даже президент России, призвавший инвестировать в этот сектор экономики.

Третью строчку рейтинга занимает Wildberries, четвертую – Яндекс.Маркет.

На пятом месте доставка продуктов от СберМаркета, а шестую позицию занимает локальный бренд – екатеринбургский "Сима Ленд" (также выходцы из Екатеринбурга на 20-м месте – интернет-магазин сети "Золотое яблоко").

В целом за два пандемийных года интерес к онлайн-ритейлу, если судить по числу сообщений в соцмедиа, вырос на треть, и это при серьезном "провале" весной 2021 года.