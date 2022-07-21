Завершено расследование дела замначальника управления ПФР по Челябинской области о взятке в 26 млн рублей

Уголовное дело в отношении заместителя начальника регионального управления ПФР Александра Орехова, обвиняемого в получении взятки, направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019-2021 гг. обвиняемый совместно с соучастниками получил взятку общей суммой более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Он был задержан при получении взятки.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство

Напомним, обвинение в получении взятки также было предъявлено управляющему отделением ПФР по Челябинской области Виктору Чернобровину.