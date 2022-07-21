Бастрыкин поручил проверить заявления новосибирского депутата о погибших российских военных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился дать правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших участниках спецоперации на Украине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Новосибирской области организовать процессуальную проверку, изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о результатах.

Ранее Пирогова в соцсетях неуважительно высказалась о погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих. Депутат прокомментировала один из материалов СМИ, в котором описывается, как родные погибших благодарят власти за достойную организацию их похорон. Позднее она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ее поступок "циничной выходкой".

Напомним, ранее суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима депутата Красносельского муниципального района Алексея Горинова за распространение "фейков" о ВС РФ.