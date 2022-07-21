Бастрыкин поручил проверить заявления новосибирского депутата о погибших российских военных

21 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России
бастрыкин александр иванович заместитель генерального прокурора рф (2008) | Фото: Накануне.ru

Бастрыкин поручил проверить заявления новосибирского депутата о погибших российских военных

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился дать правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших участниках спецоперации на Украине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК по Новосибирской области организовать процессуальную проверку, изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о результатах.

Ранее Пирогова в соцсетях неуважительно высказалась о погибших в ходе спецоперации российских военнослужащих. Депутат прокомментировала один из материалов СМИ, в котором описывается, как родные погибших благодарят власти за достойную организацию их похорон. Позднее она удалила пост, объяснив, что ее слова были вырваны из контекста.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ее поступок "циничной выходкой".

Напомним, ранее суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима депутата Красносельского муниципального района Алексея Горинова за распространение "фейков" о ВС РФ.

Теги: бастрыкин, пирогова, военнослужащие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети