На учителя танцев из Екатеринбурга завели административное дело за тверк в общественном месте

На преподавателя танцев и блогера из Екатеринбурга Яну Кэт возбудили административное делопроизводство за откровенный танец на Вайнера. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил начальник пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, анархии в Свердловской области не было и не будет, а потому подобные выходки будут жестко пресекаться сотрудниками полиции. Девушку уже доставили в полицию. Административное дело возбуждено по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), за которое танцовщице грозит до 15 суток.

Ранее Яна Кэт часто снимала видео с откровенными танцами в общественных местах, однако позднее такой формат общения с публикой сошел на нет. После этого девушка решила посвятить себя исключительно преподаванию.