21 Июля 2022
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Экономика В России За рубежом
газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Российский газ начал поступать в Германию по "Северному потоку" после плановых техработ

Российский газ, как и планировалось, снова начал поступать в Германию по "Северному потоку" после проведения плановых технических работ, сообщает агентство DPA со ссылкой на оператора газопровода – компанию Nord Stream AG.
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Пока не уточняется, в каком объеме будет идти прокачка. Ранее Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что ожидает поставку только 30% от обычного объема газа.

На возможное снижение объемов поставок намекал и "Газпром", в компании связали это с неполадками на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти, которая не может работать в нормальном режиме из-за необходимости ремонта турбин. Одна из турбин – уже отремонтированная – в ближайшие дни, как ожидается, будет доставлена из Германии в Россию. О судьбе остальных пока известно только со слов канадских и немецких властей. Они заявили, что санкции в отношении оборудования для "Северного потока" будут временно приостановлены, чтобы газопровод продолжал поставку необходимых для Европы объемов газа.

Теги: северный поток, газ, германия, газпром



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