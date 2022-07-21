21 Июля 2022
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Происшествия Челябинская область
Сергей Лихачев, Виталий Безруков (2021) | Фото: Накануне.RU

Завершено расследование уголовного дела экс-замминистра экологии Челябинской области

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра экологии области Виталия Безрукова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемый в период НМУ не принимал реальных мер по отслеживанию и устранению последствий в период осуществления выбросов промышленными предприятиями, значительно превышающих показатели допустимого значения выброса вредных веществ в атмосферу Челябинска.

В ноябре прошлого года замминистра ушел в отставку. Свое решение он объяснил желанием больше времени проводить со своей семьей и заниматься чем-то более спокойным.

Теги: Виталий Безруков, суд, превышение полномочий,



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