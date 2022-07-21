Директор ЦРУ: Владимир Путин слишком здоров

Директор ЦРУ Уильям Бернс высказался о состоянии здоровья президента России Владимира Путина.

"Много ходит слухов о здоровье президента Путина. Но насколько мы можем судить, он слишком здоров", - заявил Бернс.

Он добавил, что это заявление является "неформальной оценкой разведки", передает ТАСС.

Напомним, накануне Путин закашлял, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив в Москве. "Вчера в Тегеране было очень жарко - плюс 38. А кондишен там шуровал как следует", - пояснил свое нездоровье глава государства.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи об ухудшении состояния здоровья российского президента. По его словам, вменяемые люди могут убедиться, что глава государства абсолютно здоров, так как "Путин ежедневно появляется на публике".