РМК разрешили строительство Уральской оружейной палаты в центре Екатеринбурга

Проект по строительству в Екатеринбурге Уральской оружейной палаты от компании "Даймонд Билдинг" (принадлежит РМК) получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщается в Едином государственном реестре заключений.

Музей оружия появится вблизи штаб-квартиры компании на участке улиц Гоголя - Карла Маркса - Горького. Проектом занималось британское архитектурное бюро Foster + Partners, которое также спроектировало и само здание РМК.

Напомним, что изначально музей был зарегистрирован по адресу улица Горького, 57 еще в начале 2020 года. Позднее, уже в ноябре 2021 года, глава РМК Игорь Алтушкин приобрел 100% долей ООО "Уральская оружейная палата".