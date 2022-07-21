Космические силы США помогают ВСУ, - генерал Реймонд

Командующий космическими войсками США Джон Реймонд признал, что они оказывают помощь украинцам в ходе боевых действий.

Он, выступая на Аспенском форуме по безопасности, подчеркнул, что "космическое пространство имеет решающее значение для ведения современных боевых действий, будь то с точки зрения точного наведения оружия с помощью с GPS, или спутникового наблюдения и разведки, о чем свидетельствует украинский конфликт", пишет "Интерфакс".

"Моё первое наблюдение заключается в том, что космическое пространство важно. Я бы также сказал, что использование космического пространства коммерческими структурами сыграло очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны Украине", - говорит Реймонд.