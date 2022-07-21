21 Июля 2022
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Общество В России
(2021) | Фото: Медицинская фракция

Более половины врачей призвали вновь прививаться от коронавируса

О победе над эпидемией коронавируса говорить еще рано.

Как заявили более половины российских врачей в рамках исследования компании "Россгосстрах Жизнь", следует продолжать соблюдение защитных мер, в частности носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию и проходить вакцинацию.

Четверть участников исследования выразили уверенность, что опасность пандемии миновала. 12% опрошенных медиков не смогли определиться со своим мнением по этому вопросу.

Опрос проводился с 24 июня по 10 июля среди 1 тыс. 490 врачей различных специальностей изо всех федеральных округов России, сообщает РБК.

В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости COVID-19 в последние две недели отмечается почти по всей России, кроме Дальнего Востока.

Теги: коронавирус, врачи, эпидемия



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