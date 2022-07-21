21 Июля 2022
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Политика В России
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

В России разрешили полеты Boeing 737 MAX

В российском воздушном пространстве России разрешили полеты лайнеров Boeing 737 MAX кроме тех, которые принадлежат странам, входящим в список недружественных.

Об этом говорится в уведомлении Центра аэронавигационной информации. Запрет на полеты в РФ все еще действует для стран, включенных распоряжением кабмина от 5 марта в список недружественных, это около 50 государств, в том числе все страны-члены ЕС, Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия, Южная Корея, США, Украина, Япония.

Россия в числе прочих мер запретила полеты Boeing 737 MAX над своей территорией весной 2019 года после двух авиакатастроф с участием этих самолетов за несколько месяцев. Первая произошла в октябре 2018 года с самолетом индонезийской компании Lion Air, в результате чего погибли 189 человек. Вторая катастрофа случилась в марте 2019 года, когда разбился самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях причиной падения лайнеров стал сбой в работе системы MCAS, которая автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

Разрешение самолетам Boeing 737 MAX летать в воздушном пространстве России не означает, что авиационные власти ресертифицировали эти воздушные суда, сообщает РБК.

Теги: Boeing 737 MAX, самолет, авиация



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