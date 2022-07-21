Отмена рейсов: "Уральским авиалиниям" предъявили групповой иск

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направило в Октябрьский районный суд Екатеринбурга коллективный иск к авиаперевозчику "Уральские авиалинии".

Это связано с жалобами на отмену рейсов. В настоящее время дата рассмотрения не назначена. "Мы выступаем в защиту 27 потребителей", - сообщает управление Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что авиакомпания не пыталась урегулировать конфликт в досудебном порядке. "Уральские авиалинии" на контакт с нашими специалистами не идут", - подчеркнули в ведомстве.

Перевозчик сообщил, что за отмененные рейсы были возвращены денежные средства, сообщает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о планах подать групповой иск к авиакомпании из-за отказа возвращать средства за билеты на отмененные рейсы. Как уточнили в ведомстве, люди просят авиакомпанию вернуть им деньги за билеты, но не получают ответа от перевозчика.