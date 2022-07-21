Отмена рейсов: "Уральским авиалиниям" предъявили групповой иск

21 Июля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу приказал поражать дальнобойное оружие ВСУ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото: пресс-служба Уральских авиалиний

Отмена рейсов: "Уральским авиалиниям" предъявили групповой иск

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направило в Октябрьский районный суд Екатеринбурга коллективный иск к авиаперевозчику "Уральские авиалинии".

Это связано с жалобами на отмену рейсов. В настоящее время дата рассмотрения не назначена. "Мы выступаем в защиту 27 потребителей", - сообщает управление Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что авиакомпания не пыталась урегулировать конфликт в досудебном порядке. "Уральские авиалинии" на контакт с нашими специалистами не идут", - подчеркнули в ведомстве.

Перевозчик сообщил, что за отмененные рейсы были возвращены денежные средства, сообщает ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о планах подать групповой иск к авиакомпании из-за отказа возвращать средства за билеты на отмененные рейсы. Как уточнили в ведомстве, люди просят авиакомпанию вернуть им деньги за билеты, но не получают ответа от перевозчика.

Теги: Уральские авиалинии, авиакомпания, авиация, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.05.2022 12:32 Мск Роспотребнадзор подает групповой иск к "Уральским авиалиниям"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети