Правительство РФ выделит почти 7 млрд рублей на восстановление семи самолетов

Глава кабмина России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу в текущем году средств на восстановление в 2022-2023 годах как минимум семи самолетов.

Как следует из документа на портале правовой информации, речь идёт о сумме в 6,9 млрд руб., которую выделят из резервного фонда правительства для предоставления субсидий в виде имущественного взноса для госкорпорации "Ростех" в том числе для осуществления последующего взноса в уставный капитал ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".

Минпромторг в течение месяца должен будет заключить соглашение о предоставлении субсидии, сообщают "Ведомости".

Напомним, президент России Владимир Путин раскритиковал работу "Ростеха" в области инновационных товаров и технологий. Глава государства предложил закрепить за каждым вице-премьером кураторство одного из направлений по сквозным технологиям, которые "не потянул" "Ростех".